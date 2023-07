Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Täter zündeten am Sonntagmorgen (09.07.2023) gegen 02:00 Uhr eine Holzhütte im Seewald zwischen Korntal und Münchingen an. Die Holzhütte, die westlich der Bundesstraße 10 im Waldgebiet stand, brannte daraufhin völlig nieder. Auch ein unmittelbar neben der Hütte stehender Baum wurde versucht in Brand zu setzen, was jedoch ...

