POL-LB: Ludwigsburg: Streit zweier Personengruppen auf dem Akademiehof eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Zwei 19 und 20 Jahre alte Männer wurden Opfer eines tätlichen Angriffs, der sich am Samstag gegen 21:20 Uhr auf dem Akademiehof in Ludwigsburg ereignete. Die beiden jungen Männer hielten sich dort mit zwei Begleiterinnen auf und konsumierten alkoholische Getränke. Der 20-Jährige fühlte sich von einer anderen, etwa fünfköpfigen Personengruppe durch Blicke belästigt und sprach eine Person aus der Gruppe darauf an. So entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch, zu dem weitere Personen hinzukamen, bis sich der 20-Jährige und der 19-Jährige einer Gruppe von etwa 15 Personen gegenübersahen. Aus dieser Gruppe heraus griffen in der Folge drei bis vier noch unbekannte Personen die beiden jungen Männer an und schlugen die 19- und 20-Jährigen mehrfach mit Fäusten gegen den Kopf und ins Gesicht. Anschließend verließ die Gruppe der Angreifer den Akademiehof in Richtung Bärenwiese. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Die beiden angegriffenen, die merklich unter Alkoholeinfluss standen, wurden durch die Schläge leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung.

