Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall und leistet Widerstand gegen die Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (08.07.2023) kam es gegen 22:30 Uhr in der Friesenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein zunächst unbekannter Mann bog mit seinem Pkw der Marke Kia vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links auf die Friesenstraße ab. Dabei geriet er auf seiner Fahrspur zu weit nach rechts und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die von ihm verursachten Unfallschäden zu kümmern. Durch die Aussagen von Zeugen konnte ein 53-Jähriger als mutmaßlicher Fahrer zur Unfallzeit ermittelt werden. An dessen Wohnanschrift stellte eine Streifenwagenbesatzung fest, dass der 53-Jährige offenkundig deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er war äußerst unkooperativ, wirkte aggressiv und kündigte sofort an, freiwillig nicht an weiteren polizeilichen Maßnahmen mitzuwirken. Zur Durchführung der angeordneten Blutentnahme musste der Mann daher gewaltsam zu Boden gebracht werden, um ihm Handschließen anlegen zu können. Gegen diese Maßnahmen versuchte sich der 53-Jährige körperlich zur Wehr zu setzen und beleidigte zudem die Einsatzkräfte. Auch während des Transports zur Notfallpraxis setzte der Tatverdächtige seine Beleidigungen fort. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen der Verursachung des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

