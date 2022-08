Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit nach Streitigkeit

Günstedt (ots)

Am Freitagabend (19.08.2022) geriet in Günstedt ein 59jähriger Fordfahrer auf Grund der dortigen Parksituation mit einer 33jährigen in Streit und bedrohte diese. Bei Feststellung des Mannes bestätigte sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Neben einer Anzeige wegen Bedrohung folgt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkohol. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell