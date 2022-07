Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte entwenden Fahrzeugfelgen

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug kam es in dem Zeitraum von Dienstag auf Donnerstag in der Ludweilerstraße. Bislang unbekannte Täter begaben sich zunächst auf das Gelände eines Autohändlers und bockten einen hochwertigen weißen Mercedes-Benz Kombi auf. Zur Stabilisierung wurden von den Tätern Holzbretter untergelegt. Im Anschluss entwenden die Unbekannten die 4 montierten hochwertigen AMG-Räder. Durch das Aufbocken des Fahrzeuges wurden die Seitenschweller und die Bremsscheiben beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im 5-stelligen Bereich. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl und der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

