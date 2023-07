Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld- Kontrolle "Am Hirschgraben"

Lingenfeld (ots)

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld ergaben sich am 19.07.2023 innerhalb des einstündigen Kontrollzeitraums insgesamt sechs Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell