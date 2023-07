POL-PDLD: Oberotterbach Campingfahrzeug beschädigt

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht von 19.07. auf den 20.07.23, wurde an einem Pkw Hyundai eine Dreiecksscheibe beschädigt. Der Pkw war in der Siemensstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf 200.- Euro geschätzt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

mehr