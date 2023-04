Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl in Supermarkt - Wer kann Hinweise geben?

Bleicherode (ots)

Gestern Abend gegen 18.30 Uhr konnte ein Zeuge einen Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode beim Diebstahl beobachten und dem Personal melden. Auf die Tat angesprochen, versuchte der ertappte Dieb die Flucht zu ergreifen. Ein zuhilfe eilender Zeuge, wurde in Folge der Rangelei leicht verletzt. Ohne sein Beutegut gelang dem Dieb letztendlich die Flucht. Durch die hinzukommende Polizei wurden entsprechende Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: -ca. 30 Jahre alt -ca. 1.75 m groß -korpulente Statur -Trug ein Basecap, ein grünes T-Shirt, eine dunkle Jacke und dunkle Hose Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell