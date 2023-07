Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Goldschmuck

Landau (ots)

Am Morgen des 19.07. kam es zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Diebstahl von Goldschmuck im Hans-Mayer-Weg in Landau. Durch eine offenstehende Terrassentür konnte die Täterschaft in das Wohnanwesen der Geschädigten gelangen. Dort wurde aus dem Badezimmer eine Schatulle mit Goldschmuck im Wert von ca. 8.000 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

