POL-PIKIR: Parkende Fahrzeuge gestreift

Kirn (ots) - Am 03.11.2022 im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr - 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse beim Halmer Weg ein geparkter Mercedes-Benz durch ein noch unbekanntes rotes Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Zeugenhinweise oder Beobachtungen bezüglich der Tat werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: ...

mehr