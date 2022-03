Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Breitungen (ots)

Ein Mann aus Breitungen erhielt am Mittwoch eine Nachricht auf seinem Smartphone. In dieser teilte ihm seine vermeintliche Tochter mit, dass sie eine neue Telefonnummer hätte. Sie schrieb außerdem, dass sie dringend zwei Überweisungen tätigen muss und fragte ihn, ob er das für sie erledigen könne. Der Mann reagierte vollkommen richtig und meldete sich auf der ihm bekannten Nummer seiner Tochter und so klärte sich der Schwindel auf. Betrüger versuchten über diese Art und Weise, den Mann um sein Erspartes zu bringen. Handeln Sie genauso besonnen und kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern oder in Form eines persönlichen Gespräches. Lassen Sie sich auf keine dubiosen Überweisungen oder Geldforderungen ein und kontaktieren Sie die Polizei.

