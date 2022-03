Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Köder ausgelegt

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte legten auf einem Wanderweg in der Gemarkung Floh in Floh-Seligenthal einen Tierköder aus Fleisch aus. Der Köder wurde am Mittwoch gefunden und war mit Holzspießen, Angelsehne und Stricken versehen. Glücklicherweise kam kein Tier zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

