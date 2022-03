Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Telefontrickbetrügern

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Bereich der Landespolizeiinspektion Suhl sind in den vergangenen Tagen vermehrt Telefon-Trickbetrüger aktiv. Falsche Polizeibeamte, Gewinnversprechen, finanzielle Notlagen naher Angehöriger ... Die Betrüger lassen nichts unversucht, um so das schnelle Geld zu machen. Aus diesem Grund warnt die Suhler Polizei erneut davor, am Telefon keinerlei Fragen zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu beantworten bzw. persönliche Daten preiszugeben. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, legen Sie auf. Halten Sie Rücksprache mit nahen Angehörigen und vergewissern Sie sich durch einen Rückruf (unter der Ihnen bekannten Nummer), ob der vorgetragene Sachverhalt tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob Sie jemand übers Ohr hauen will.

