LPI-SHL: Kupferdiebe am Werk

Schmiedefeld am Rennsteig (ots) - Die Heckscheibe eines in der Brunnenstraße in Schmiedefeld am Rennsteig abgestellten BMW wurde in der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr, von einem unbekannten Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro am Wagen. Hinweise, die der Aufklärung der angezeigten Sachbeschädigung dienen, werden unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

