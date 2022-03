LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

Meiningen (ots) - Ein Unbekannter zerstach am Dienstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr Reifen zweier in der Straße "Am Wandervogel" in Meiningen abgestellter Autos. Die Meininger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

