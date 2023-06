POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Mutmaßliche Autoaufbrecher beobachtet

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag (27.06.23) in eine Tankstelle an der B474 bei Holtwick eingebrochen. Zwischen 20.15 Uhr am Montag (26.06.23) und 5 Uhr am Dienstag (27.06.23) brachen die Täter eine Türe auf und entwendeten Zigaretten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr