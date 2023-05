POL Schwaben Nord: Zimmerbrand

Augsburg (ots) - Thierhaupten - Gestern (14.05.2023) brannte gegen 12.30 Uhr Am Berg eine Scheune vollständig nieder. Die Scheune geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

