POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessung auf der B17

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (14.05.2023) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Auto einer 33-Jährigen in der Waterloostraße. Die 33-Jährige parkte ihren Mazda gegen 00.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 11.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte rundum Kratzer fest und verständigte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. ...

