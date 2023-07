Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Ein verkapptes Rendezvous

Maikammer (ots)

Mitarbeiter eines Hotels verständigten am Donnerstagabend die Polizei, weil man davon ausging, dass ein Paar nach dem Essen im Restaurant die Zeche prellen wollte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Paar in Streit geriet, weshalb die 56 Jahre alte und verärgerte Frau blitzartig das Restaurant verließ. Der Mann folgte ihr schnellen Schrittes, wurde hierbei von einer Wespe gestochen, weswegen er vom Verbandskasten in seinem Fahrzeug Gebrauch machen musste. Vor Ort konnte die Streife letztendlich klären, dass das Paar niemals die Absicht hatte, die offene Rechnung nicht zu bezahlen. Was allerdings noch offen stand, war eine Fahndung nach der Fahrerlaubnis des 57 Jahre alten Mannes. Entsprechende Maßnahmen wurden von der Polizei dann veranlasst.

