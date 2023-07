Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 6. Juli 21.45 Uhr und 7. Juli 13.00 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in zwei Verkaufsbuden des dortigen Biergartens zu verschaffen, was jedoch misslang. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell