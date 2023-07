POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lehe (ots) - Zwischen dem 6. Juli 16.45 Uhr und 7. Juli 7.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein in der Straße Schulbrink in einem dortigen Baustellenbereich abgestellten Anhänger mit zwei festmontierten Tankfässern entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr