Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Drei Radfahrer als Unfallverursacher gesucht

Venningen (ots)

Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr wurde am Schützenhaus in Venningen ein geparkter Daimler Benz beschädigt. Drei Radfahrer hatten ihre Räder neben dem Fahrzeug geparkt, als diese aus bislang unbekannter Ursache umfielen und dabei den PKW beschädigten. An dem PKW entstand dadurch ein Schaden von über 1.000 Euro. Die drei Radfahrer flüchteten, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Derzeit ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Radfahrer geben können. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell