Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall- ein leicht verletztes Kind (13.07.2023)

Rottweil (ots)

Ein leicht verletztes Kind und Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an einem VW Golf und an einem Seat Leon sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt "Berner Feld" passiert ist. Gegen 16 Uhr fuhr eine 34-jährige Fahrerin eines VW Golfs die Nordumgehung der B 27 in Richtung Neukirch und musste auf Höhe der Abfahrt "Berner Feld" wegen stockendem Verkehr ihren Wagen abbremsen. Ein dem Golf mit einem Seat Leon folgender 18-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit seinem Auto in das Heck des haltenden Golfs. Ein 9-jähriges Mädchen, das im Golf mitfuhr, verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell