Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar A81/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Autobahn- Zeugenaufruf (13.07.2023)

Sulz am Neckar A81 (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 56-jährige Fahrerin eines grauen BMW X3 war auf der linken Fahrspur der A 81 in Richtung Singen unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge, die auf der rechten Spur fuhren. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos scherte von der rechten auf die linke Fahrspur aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die BMW-Fahrerin ihren Wagen stark ab und wich nach links aus. Hierbei prallte sie mit der Mittelschutzleitplanke zusammen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt einfach fort. Am BMW entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern unter Telefon 0741 34879-0 zu melden.

