Celle (ots) - In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad Honda Transalp, das in der Straße "Altenhäusen" abgestellt war. Der Diebstahl dürfte sich zwischen Sonntagabend 17:00 Uhr und Montagnacht, 02:50 Uhr ereignet haben. Die Täter setzten das gestohlene Motorrad in der Nacht in der Kirchstraße in Brand und flüchteten anschließend. Zeugen hatten einen Feuerschein entdeckt und den Notruf ...

