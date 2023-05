Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am gestrigen Tag, den 08.05.2023, gegen 11:55 Uhr bog eine 62-jährige Fahrerin eines Ford an der Kreuzung Kauerndorfer Allee/ Leipziger Straße nach links ab. Ihr kam dabei ein Autofahrer (59) entgegengefahren. Der 59-Jährige übersah die rote Ampel und fuhr mit seinem Skoda seitlich in den Ford. In Folge des Aufpralls erlitt die 62-Jährige leichte Verletzungen. Zur Behandlung kam ein Rettungswagen zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TL)

