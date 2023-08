Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230810. 2 Itzehoe: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 23:55 Uhr kontrollierte die Nachtstreife einen 30jährigen Heider, der mit einem Auto den Rotenbrook befuhr. Bei der Einfahrt eines Supermarktes hielt der Autofahrer an. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Auch das Fahrzeug des Heiders hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Da es Hinweise auf vorvergangenen Drogenkonsum gab, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache in Itzehoe. Den Heider erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

