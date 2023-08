Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230809. 1 Itzehoe: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 17:15 Uhr fuhr eine 47jährige Autofahrerin aus Beringstedt auf dem Sandberg von "Langer Peter" kommend Richtung Hohenlockstedt. In Höhe der Hausnummer 148 hielt diese verkehrsbedingt an, um ein weiteres Fahrzeug einparken zu lassen. Ein hinter ihr fahrender 28jähriger Wewelsflether erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Sein Auto wurde bei dem Aufprall erheblich an der Front beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrerin verletzte sich leicht am oberen Rücken, sie begab sich eigenständig zum Arzt. Am Fahrzeug der Beringstedterin entstand ein Schaden im Bereich des Hecks.

