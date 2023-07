Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dreiste Kabeldiebe am Görlitzer Bahnhof am Werk

Görlitz (ots)

Am Dienstagmorgen beobachtete ein Bürger zwei Männer, die sich über Stromkabel am Gleis 12 des Görlitzer Bahnhofes hermachten. Weil dem Hinweisgeber vor allem der Zeitpunkt der "Kabelarbeiten" (05.00 Uhr) merkwürdig vorkam, rief er bei der Polizei an. Als eine Streife des Neißereviers wenig später auf dem Bahnhofsgelände eintraf, kamen ihr zwei Polen aus Richtung Bahnsteig entgegen. In der Nähe des Bahnsteiges waren dabei schon mehrere zurechtgelegte Kabelstücken zu erkennen. Die 33 und 35 Jahre alten Fleißmeisen erklärten, sie seien Mitarbeiter einer Baufirma. Gegenüber einer inzwischen vor Ort geeilten Bundespolizeistreife wiederholten sie diese Erklärung - angeblich handele es sich um einen Rückbau, so das Duo. In der Dienststelle konnten sich beide wenig später nicht mehr an den Namen ihres Auftraggebers erinnern ...

Ein Bauleiter einer Fach-Firma, die an besagter Stelle offizielle Arbeiten durchführt, dementierte schließlich jegliche Rückbaumaßnahmen. Letztlich hatten sich die Diebe an einer Kabeltrommel bedient, von der sie insgesamt ca. 122 Meter Kabel abgeschnitten hatten. Das Diebesgut und das bei der Tat verwendete Werkzeug wurden sichergestellt. Gegen die Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell