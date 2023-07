Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 16 Syrer an der Autobahn bei Nieder Seifersdorf abgesetzt - wer hat etwas gesehen?

Görlitz, BAB 4, Nieder Seifersdorf (ots)

Am Montagnachmittag teilte ein aufmerksamer Bürger der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit, dass er auf dem Pendlerparkplatz bei Nieder Seiferdorf (Gemeinde Waldhufen) 20 Personen gesehen habe, es sich dabei augenscheinlich um Migranten handele.

Die Dienststelle ging dem Hinweis unverzüglich nach und schickte mehrere Streifen der Bundesbereitschaftspolizei an den Ort der Beobachtung. Gegen 17.00 Uhr entdeckten die Uniformierten am Straßenrand entlang der S 122 zunächst sieben Männer. Als diese die Dienstfahrzeuge erkannten, nahmen sie die Beine in die Hand. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten ein Davonlaufen über ein angrenzendes Feld verhindern. Gegen 18.00 Uhr sind dann am Holzmühlenteich weitere neun Männer in Gewahrsam genommen worden. Ein Sprint blieb den Polizisten in dem Moment erspart. Bei den insgesamt 16 festgestellten Migranten handelt es sich um ausweislose Syrer. Diese gaben an, zwischen 19 und 37 Jahre alt zu sein. Auf Nachfrage erklärte die Gruppe, dass sie über den Balkan geschleust wurde. Wie sie bis nach Nieder Seifersdorf gelangte, ist bislang nicht bekannt. Besagter Pendlerparkplatz war in der Vergangenheit bereits mehrfach von Schleusern zum Absetzen von Geschleusten genutzt worden. Insofern ist davon auszugehen, dass auch die gestern aufgegriffenen Syrer zuvor mit einem Fahrzeug, mit gewisser Wahrscheinlichkeit, über die BAB 4 dorthin gebracht wurden.

Für die Ermittler ist in diesem Zusammenhang von Interesse, inwiefern in den gestrigen Nachmittags- oder Abendstunden, aber auch in den zurückliegenden Wochen entsprechende Fahrzeugbewegungen beobachtet wurden. Dabei spielen sowohl Pkw als auch Transporter eine Rolle, die sich über die BAB 4, die S 122 oder aber auch über Arnsdorf bzw. Prachenau an den Parkplatz annäherten. Sachdienliche Informationen nimmt die Dienststelle unter 03581 - 3626 - 0 entgegen.

