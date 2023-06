Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Bei Friedhofsbesuch Handy gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben bereits am Montag (12. Juni) in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12 Uhr bei den Rasengräbern am Waldfriedhof an der Düsseldorfer Straße einer 86-Jährigen das Handy aus dem Rollator gestohlen. Die Seniorin erstattete am Donnerstag (15. Juni) eine Strafanzeige. Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern, die mit Rollatoren, Kinderwagen oder Fahrrädern unterwegs sind: Legen Sie keine Wertsachen wie Handys, Portemonnaies oder Schlüssel in die Körbchen oder Radtaschen. Achten Sie auch beim Einkauf drauf, dass sie ihre Geldbörse bei sich tragen und nicht im Einkaufswagen ablegen - auch nicht nur "für kurz".

