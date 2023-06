Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Niederkassel: GPS-Tracker führt zu gestohlenen Außenbordmotoren

Duisburg/Niederkassel (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (14. Juni, zwischen 22 und 6 Uhr) am Yachthafen Mondorf in Niederkassel zwei Außenborder und ein weiteres Motorenteil von insgesamt drei Booten (darunter ein Mehrzweckboot der Feuerwehr und ein Rettungsboot der DLRG) abmontiert und gestohlen. Was sie offenbar nicht wussten: An einem der Außenborder war ein GPS-Tracker montiert, der die Polizei nur einige Stunden später zu einer Garage im rund 60 Kilometer entfernten Remscheid führte. Mit Unterstützungskräften aus Wuppertal konnte das zuständige Zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei das Diebesgut ausfindig machen und sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell