POL-DU: Röttgersbach: Unfall mit verletztem Radfahrer

Duisburg (ots)

Im Kreisverkehr zwischen der Pollerbruch- und der Ziegelhorststraße hat die Fahrerin eines grauen Opel am Mittwochnachmittag (14. Juni, gegen 17 Uhr) einen Fahrradfahrer (50) angefahren. Die 54-Jährige hatte den vor ihr fahrenden Mann auf dem Fahrrad offenbar übersehen und fuhr ihn von hinten an. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

