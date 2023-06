Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Gestohlene E-Bikes tauchen an der Kruppstraße auf

Duisburg (ots)

Dank GPS-Überwachung hat ein E-Bike-Verleiher aus dem Raum Leverkusen vier gestohlene Lastenräder wieder. Der GPS-Tracker eines der gestohlenen Räder führte den 37 Jahre alten Mitarbeiter der Verleihfirma am Mittwochnachmittag (14. Juni, gegen 15 Uhr) zu einem Privatgelände an der Kruppstraße in Duisburg. Die hinzugerufene Polizei entdeckte auf dem Gelände in einem Container insgesamt vier gestohlene Räder des Verleihers, die der Geschädigte nach Abgleich der Individualnummern direkt wieder mitnehmen durfte. Auf dem Gelände traf die Polizei auch einen 23-Jährigen an, der den Beamten erklärte, dass er die Räder einem anderen Mann abgekauft habe, dessen Nachnamen er aber nicht kenne. Die Polizei stellte sein Handy zur Auswertung sicher und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell