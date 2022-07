Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheimer Feld: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fußgängerin

Heidelberg-Neuenheimer Feld (ots)

Im Neuenheimer Feld in Heidelberg ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem e-Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin. Ein 21-jähriger Mann war gegen 16.40 Uhr mit einem E-Scooter auf dem linken Rad- und Fußweg entlang der Straße "Im Neuenheimer Feld" in Richtung Kinderklinik unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Kopfklinik", wo sich der Rad- und Fußweg und ein weiterer Fußweg kreuzen, stieß er mit einer 82-jährigen Fußgängerin zusammen. Dabei zog sich die Seniorin schwere Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Auch der 21-Jährige zog sich beim Sturz Verletzungen zu, die jedoch nicht akut behandlungsbedürftig waren.

Gegen den 21-jährigen Fahrer des e-Scooters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell