POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Daun (ots) - Am 31.05.2023 gegen 08:12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Wirichstraße 12 in Daun abgestellten Personenkraftwagen. Durch den Täter wurden Gegenstände auf das Fahrzeug geworfen, so dass dieses beschädigt wurde. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

