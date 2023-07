Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt in Görlitz Haftbefehle

Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei in Görlitz zwei Haftbefehle. Im ersten Fall gelang es am Samstagmittag, einen Kirgisen auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festzunehmen. Der 47-Jährige hatte offenbar vergessen, dass er gegenüber der Landesoberkasse Baden-Württemberg noch eine Rechnung über 578,50 Euro offen hat. Der Rechnung liegt ein Strafbefehl des Amtsgerichts Sinsheim wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zugrunde. Weil der Mann darauf nicht reagierte, stellte die Staatsanwaltschaft Heidelberg vor ca. einem halben Jahr einen Vollstreckungshaftbefehl aus. Dieser konnte inzwischen gelöscht werden, denn der Verurteilte kam seiner Zahlungspflicht unmittelbar nach der Festnahme nach. Er reiste schließlich weiter. Im zweiten Fall wurden am Sonntagvormittag einem polnischen Bürger in der Nähe der Stadtbrücke Handfesseln angelegt. Bei der Überprüfung seiner Personalien war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt ans Licht gekommen. Zuvor hatte das Amtsgericht Groß-Gerau den heute 38-Jährigen wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte in drei Fällen verurteilt. Der Festgenommene konnte die fälligen 7040,00 Euro jedoch nicht zahlen und trat insofern wenig später seine Ersatzfreiheitsstrafe an.

