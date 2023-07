Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gestohlenem Fahrrad und offenem Haftbefehl durch Görlitz

Görlitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf traf gestern Nachmittag in Görlitz, Reuterstraße, auf einen per Haftbefehl gesuchten 28-Jährigen. Der Görlitzer war im Sommer des vergangenen Jahres vom Amtsgericht der Neißestadt wegen Betruges verurteilt worden. Vor zweieinhalb Wochen hatte dann die Görlitzer Staatsanwaltschaft einen Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt, auf dessen Grundlage die gestrige Festnahme erfolgte. Bevor später Kollegen des Polizeireviers den Mann für die kommenden sechs Monate in eine Justizvollzugsanstalt brachten, übernahmen sie von den Bundespolizisten auch ein sichergestelltes Fahrrad und in dem Zusammenhang Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei. Mit dem offensichtlich gestohlenen Drahtesel war der Verurteilte durch Görlitz geradelt. Der Sicherstellung lag eine Fahndungsnotiz zugrunde. Demnach hatte der Eigentümer am Abend des 27. Juni 2023 den Diebstahl seines Meriva-Mountainbikes bemerkt und Anzeige erstattet.

