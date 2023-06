Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Rumänischer Fußschleuser bringt Inder über die Görlitzer Stadtbrücke nach Deutschland

Görlitz (ots)

Zwei Bundespolizisten waren gestern in ihrer Freizeit in der Nähe der Görlitzer Stadtbrücke unterwegs, als ihnen kurz vor 14.00 Uhr eine achtköpfige Personengruppe auffiel. Beim genaueren Hinsehen war zu erkennen, dass ein Mann offensichtlich die anderen sieben Männer über die Brücke von Polen nach Deutschland führte. Zwischenzeitlich verständigte Einsatzkräfte nahmen kurz darauf sieben der Gruppe in Gewahrsam und den Achten, zugleich mutmaßlichen Fußschleuser, vorläufig fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen Rumänen. Dieser wurde später von den geschleusten Indern (21 - 26) belastet. Demnach brachte er diese mit einem Auto bis nach Zgorzelec und anschließend zu Fuß über die Grenze. Mit dieser Kenntnis fahndeten die Kollegen vom polnischen Grenzschutz nach dem betreffenden Mercedes. Tatsächlich fanden die Grenzschützer das in der polnischen Stadt parkende Fahrzeug. Dass der Mercedes dem Schleuser gehört, daran besteht kein Zweifel, hatte er doch bei der Festnahme den passenden Zündschlüssel einstecken. Während die indischen Männer in den kommenden Stunden die Dienststelle in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung verlassen werden, muss sich der Rumäne auf einen Termin beim Ermittlungsrichter einrichten. Möglicherweise wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet.

