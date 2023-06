Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Am Dienstagabend aufgegriffen, am Mittwochabend abgeschoben

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Dienstagabend, 27.06.2023, gegen 20.00 Uhr stoppten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen polnischen Transporter bei Kodersdorf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der algerische Fahrer (49) des Mercedes-Transporters in Begleitung eines weiteren algerischen Fahrgastes (31) zwei Tunesierinnen von Polen nach Deutschland befördert hatte. Gegen den 49-Jährigen wird in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des Einschleusens und hinsichtlich eines vorgelegten verfälschten Fahrzeugscheines wegen Urkundenfälschung ermittelt. Weil bei dem 31-Jährigen Cannabis gefunden wurde, kassierte dieser eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die beiden Tunesierinnen galten zunächst als ausweislos bzw. eine der Aufgegriffenen war lediglich im Besitz entsprechender Ausweiskopien. Später sind allerdings deren originale Reisepässe bei der Durchsuchung des Schleuserfahrzeuges gefunden worden. Demnach handelte es sich bei den Geschleusten um Mutter (48) und Tochter (17). Mit dem Auffinden der Pässe gelang es schließlich, die beiden ins Heimatland abzuschieben. Eine Maschine brachte die 48-Jährige und die 17-Jährige noch am Mittwochabend auf dem Luftweg nach Tunis.

