Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung aufgedeckt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am späten Dienstagabend fiel einer Streife der Bundeszollverwaltung auf der Bundesautobahn 4 ein deutscher Land Rover auf, der augenscheinlich überladen war. Zur Kontrolle wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Kodersdorf von der Autobahn abgeleitet. Der Aufforderung zu folgen kam der Fahrer nur zögerlich nach. Dies hatte anscheinend auch einen Grund, denn im Land Rover befanden sich neben dem Fahrer noch weitere zehn Männer. Vier von ihnen hockten zusammengepfercht im Kofferraum. Nur der rumänische Fahrer (31) konnte sich ausweisen. Im Besitz eines gültigen Führerscheins war er nicht. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei den Personen um syrische Staatsangehörige. Vor Ort wurden der Schleuser und die Geschleusten der Bundespolizei übergeben. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Rumäne die zehn Syrer in Polen aufgenommen hatte und sie nun nach Deutschland fahren sollte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell