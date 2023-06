BPOLI LUD: Zwei Inder und ein Pakistaner schleusten in Bad Muskau

Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Dienstag, den 27. Juni 2023, kontrollierte eine Streife der Bundesbereitschaftspolizei in Kodersdorf einen 38-jährigen Georgier. Der Mann war Insasse in einem polnischen Reisebus. Zur Kontrolle wies er sich mit seinem gültigen georgischen Reisepass aus. Die Überprüfung ergab, dass der 38-Jährige seinen zulässigen Gesamtaufenthaltszeitraum im Schengenraum bereits um viele Tage ...

mehr