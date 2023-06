Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: In Schlangenlinie über Bundesstraßen

Görlitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei war am Donnerstagabend auf der B6 in Richtung Löbau unterwegs. An einer roten Ampel musste der Fahrer des Dienstfahrzeuges halten. Als der Verkehr dann wieder anrollte, machte ein vorausfahrender polnischer Ford Focus auf sich aufmerksam. Einerseits schlich das Auto bei zulässigen 100 km/h gerade mal mit 60 km/h daher. Dann überrollten die Räder des Fahrzeuges zum ersten Mal den Mittelstreifen. Vor und nach dem Abbiegen auf die B99 in Richtung Ortseingang Görlitz wiederholte sich dieses Manöver und die Fahrlinie glich inzwischen der Spur einer Schlange. Als der Pkw dann schließlich gestoppt war und dessen Lenkerin zu den Auffälligkeiten befragt werden sollte, wehte den Polizisten schon eine ordentliche Alkoholfahne entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest endete mit umgerechnet 0,8 Promille. Die 38-jährige Polin muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen sie ermittelt das Polizeirevier Görlitz wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

