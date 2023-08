Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230808. 2 Kremperheide: Betrüger plündern Sparkonto

Kremperheide (ots)

Am Montag erschien eine 67jährige Frau aus Kremperheide auf der Polizeiwache, nachdem sie ungerechtfertigte Abbuchungen von ihrem Sparkonto bemerkte. In den Monaten Mai bis Juli waren diverse Bargeldauszahlungen aus dem Ausland getätigt worden. Vermutlich ist sie Opfer eines so genannten Skimmimg-Falles. Betrüger nutzen hierbei illegal erlangte Kontodaten und führen dann Abhebungen durch. Die unbekannten Täter ergaunerten auf diese Weise 4813 Euro vom Konto der Kremperheiderin.

