Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Geschäftseinbruch

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Ein lautes Klirren machte einen 37-jährigen Weseler am Mittwoch gegen 01.15 Uhr aufmerksam. Als er nachschaute, sah er, dass die Eingangstür eines Geschäftes für Kinderspielzeug und Bekleidung an der Goldstraße vollkommen zersplittert war.

Zwei unbekannte Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Der Zeuge rief die Polizei und verfolgte parallel die mutmaßlichen Täter, die durch eine Gasse in Richtung Sandstraße liefen. Den Standort gab er der Polizei durch. In Höhe der Straße Am Kinderheim verlor er die Verdächtigen aber aus den Augen.

Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen.

Eine Tischlerei sicherte anschließend den Eingang des Geschäftes. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit nicht bekannt.

Beschreibung der Unbekannten:

Beide waren ca. 185 cm groß und hatten eine normale Figur. Einer trug ein rotes Oberteil mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte und eine kurze Hose.

Der Andere trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte und ebenfalls eine kurze Hose.

Einer der Beiden hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Telefon 0281 / 107-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell