POL-BOR: Gronau - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße/Albrechtstraße;

Unfallzeit: 21.04.2023, 21.20 Uhr;

Am Freitagabend erlitt eine 66-jährige Frau aus Gronau schwere Verletzungen bei einem Unfall an der Kreuzung Ochtruper Straße/Albrechtstraße. Sie hatte mit einem Pedelec die Albrechtstraße in Richtung "Alter Postweg" befahren und überquerte bei Grünlicht die Ochtruper Straße. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 37-Jährigen zusammen. Der in Gronau wohnhafte Autofahrer war auf der Ochtruper Straße stadteinwärts unterwegs und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Rettungskräfte brachten die Pedelec-Fahrerin mit einem RTW in ein Nordhorner Krankenhaus. (mh)

