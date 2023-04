Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Frontalzusammenstoß auf der B 54

Heek-Nienborg (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Bundesstraße 54;

Unfallzeit: Freitag, 20.50 Uhr;

Am Freitagabend geriet gegen 20.50 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Enschede aus bisher ungeklärter Ursache auf einem geraden Teilstück der Bundesstraße 54 in den Gegenverkehr. Er war auf der B 54 in Richtung Enschede unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen eines 22-jährigen Autofahrers aus Enschede zusammen. Zur Unfallzeit überquerte eine Gewitterfront mit teilweise Starkregen den Bereich. Polizei und Rettungskräfte aus den Kreisen Steinfurt und Borken eilten mit mehreren Rettungswagen sowie Feuerwehrrüstwagen zur Unfallstelle.

Der 22-Jährige sowie seine vier in den Niederlanden wohnenden Mitfahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ermittlungen, ob der 22-Jährige einen Führerschein hat, dauern an.

Auch der 35-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholvortest hatte einen Wert von 0,70 mg/l ergeben. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden mit einem geschätzten Gesamtschaden von 40.000 Euro. Die Wracks, die 56 Meter entfernt voneinander zum Stillstand kamen, wurden zur Unfallermittlung sichergestellt und abgeschleppt.

Im Bereich der Unfallstelle war die B54 zwischen der Anschlussstelle BAB 31 und Gronau Epe bis ca. 23.00 Uhr komplett gesperrt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell