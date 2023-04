POL-BOR: Raesfeld - Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Wibbeltstraße; Tatzeit: 21.04.2023, zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr; Bargeld sowie ein schwarzes Pedelec des Herstellers Velo Ville erbeutet haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Garageneinbruch in Südlohn. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Täter durch ein Fenster in das Gebäude an der Wibbeltstraße ein. Mutmaßlich flüchteten die Einbrecher mit dem Fahrrad ...

