POL-SU: WhatsApp-Betrug - Betrügerin erbeutet vierstelligen Betrag

Hennef (ots) - In dem Zeitraum von Freitag (15.07.2022), 14:00 Uhr, bis Montag (18.07.2022), 06:45 Uhr, wurde in eine Firma an der Reutherstraße in Hennef eingebrochen. Der Täter hebelte im Erdgeschoss des mehrstöckigen Geschäftsgebäudes ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräume. Nachdem er mehrere Räume durchsucht hatte, verließ er das Gebäude mit zwei Laptops. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf 800 ...

