POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 27. März 2023, in ein Einfamilienhaus in der Scheunebergstraße in Delmenhorst eingebrochen. Eine männliche Person wurde bei der Flucht beobachtet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Zwischen 13:00 und 13:30 Uhr brachen Unbekannte eine Tür auf der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich so ...

